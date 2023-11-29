Сновидения новорожденных: российские ученые достигли значительных результатов

Научная группа из Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ) теперь владеет навыком оценки снов младенцев.

Исследователи сфокусировали свое внимание на одном из важных аспектов мировой науки — анализе сна, выбрав в качестве объекта исследования новорожденных.

В рамках нового научного проекта медикам удалось оценить сновидения новорожденных, используя датчики, которые регистрировали активность мозга младенцев в период сна и пробуждения.

Ученые пришли к выводу, что характер сна у ребенка зависит от того, на какой неделе беременности он появился на свет. Дети, родившиеся на 38-й неделе беременности, имели сновидения, существенно отличающиеся от тех, что были зафиксированы у тех, кто появился на свет на 34-35 неделе, сообщает Центральная Служба Новостей.

Руководитель научного проекта, заведующая кафедрой медицинской биофизики СГМУ Анастасия Руннова, подчеркнула, что наибольшие различия были выявлены в самом спокойном периоде сна, когда ребенок находится в самом глубоком сне. Этот метод позволит врачам выявлять нарушения активности мозга у младенцев на ранних этапах развития.