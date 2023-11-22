Четырехмесячные младенцы начинают активно проявлять признаки осознания себя

Ученые провели эксперимент, чтобы определить, когда у детей начинается способность к самосознанию. Результаты исследования показали, что этот процесс начинается примерно через четыре месяца после рождения.

В ходе эксперимента детям показывали на экране движущийся мяч. Когда мяч приближался, дети имитировали прикосновение, что вызывало активность их мозга.

Эти данные свидетельствуют о том, что тактильность становится важным аспектом в этом возрасте. Выяснилось, что это происходит еще до того, как дети могут самостоятельно прикасаться к предметам, но их мозг уже осознает происходящее, сообщает МедиаПоток.