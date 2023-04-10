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  • Опубликована сегодня в 18:12

В ростовском Азове мужчина сломал челюсть 14-летней школьнице

В ростовском Азове мужчина напал и жестоко избил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Видно, как злоумышленник наносит сильный удар кулаком по лицу ребенка, после чего начинает его трясти и бросает у магазина.

Школьнице вызвали скорую помощь, по предварительным данным у школьницы сломана челюсть и сотрясение мозга.

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