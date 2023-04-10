В ростовском Азове мужчина напал и жестоко избил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Видно, как злоумышленник наносит сильный удар кулаком по лицу ребенка, после чего начинает его трясти и бросает у магазина.
Школьнице вызвали скорую помощь, по предварительным данным у школьницы сломана челюсть и сотрясение мозга.
NBC: Байден не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы
Однако он намерен переизбираться в 2024 году
В США пройдут учения стратегических ядерных сил
Такая подготовка не является ответом на действия каких-либо государств
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.