В среду, 5 апреля, стартовали кинофестивали в честь праздника День российского кино. Азербайджан открыл торжество показом фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" режиссера Алексея Пиманова.

В целом, программа фестиваля состоит из четырех фильмов кинематографистов, премьеры которых состоялись в 2022 году. Среди них - анимационная картина "Суворов: Великое путешествие" режиссера Бориса Черткова, полнометражные фильмы "Либерея: Охотники за сокровищами" Глеба Орлова, "1941. Крылья над Берлином" Константина Буслова.

"Российское кино активно развивается. В России сейчас снимается много фильмов во всех жанрах, проходит целый ряд различных кинофестивалей. Все это демонстрирует, что кинематографу уделяется большое внимание", - сказал посол РФ в Баку Михаил Бочерников, который принимает активное участие в кинофестивале.

Напомним, что мероприятие в честь Дня российского кино продлится до 8 апреля.