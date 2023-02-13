По заявлению Россельхознадзора, более 20 компаний РФ по разведению сельскохозяйственных животных смогут поставлять свою продукцию, в том числе корм и кормовые добавки, на территорию Азербайджана.

"Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики предоставило право экспорта еще 23 российским компаниям по производству и хранению животноводческой продукции"

На данный момент, федеральная служба продолжает работу по "удлинению" списка российских поставщиков, которые получат право привезти на территорию Азербайджанской Республики собственную продукцию. На данный момент, договор на экспорт заключен с 1 180 отечественными компаниями.