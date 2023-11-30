Министр иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов, высказал критику в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обвинив ее в неэффективности в решении последствий агрессии Армении.
На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, Байрамов заявил, что ОБСЕ не смогла бороться с незаконной деятельностью Армении, игнорируя законные призывы Азербайджана.
Министр также подчеркнул, что ОБСЕ упустила возможность участвовать в разрешении конфликта в регионе. Встреча министров ОБСЕ продолжается, и члены организации обсуждают ключевые посты, включая генерального секретаря.
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