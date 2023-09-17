Айхан Гаджизаде: Карабах готов принять грузы из Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана, ссылаясь на Международный комитет Красного Креста (МККК), объявило о готовности армян из Карабаха принимать грузы по дорогам, ведущим в Степанакерт через Агдам и Лачин.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил: "Предложение о параллельном использовании дорог Лачин — Ханкенди (Степанакерт — ред.) и Агдам-Ханкенди в координации с Азербайджаном уже давно продвигается со стороны Баку и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и незаконный режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовали этому. Обратившись сегодня к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что противоположная сторона (армяне Карабаха — ред.) согласилась на параллельный прием 18 сентября грузов по дорогам Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди."
Ожидается, что МККК в ближайшее время представит официальное уведомление об этом азербайджанской стороне. Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан готов организовать параллельное использование указанных дорог с соблюдением законодательства страны.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов, обсудил возможность параллельного открытия дорог в Степанакерт через Агдам и Лачин на встрече с президентом МККК, Мирьяной Сполярич-Эггер.
Следует отметить, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией в начале дороги в Лачинский коридор, ведущий в Степанакерт, в апреле 2023 года. Этот шоссе появилось после ноябрьского перемирия 2020 года. Установка контрольно-пропускного пункта вызвала споры, и МИД Армении считает это нарушением трехстороннего заявления о прекращении огня.
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