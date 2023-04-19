Общий объем государственного долга Украины к концу года составит рекордные 6,4 трлн гривен, или же $173 млрд - таково мнение экс-премьера киевского режима Николая Азарова, который также добавил, что бюджет страны сформирован на основе западной помощи, что позволяет оценивать долг в 120% ВВП.

"Но если посмотреть на чисто наши доходы, то выйдет долг 300%

Он также отмечает, что полученные от США, ЕС и других стран деньги никак не смогут погасить задолжность Украины, так как это все кредиты, которые через некоторое время придется выплачивать.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже обещает западным странам часть земель. Лидер государства дал слово польским властям, что их боевая помощь против России будет оплачена некоторой территорией Западной Украины.