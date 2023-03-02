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  • Опубликована сегодня в 10:26

Продажи "Автоваза" в феврале выросли на 4,7%

Автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" бьет все рекорды: количество проданных машина за февраль 2023 года составляет свяше 23 тысяч, что на 4,7% выше показателя февраля 2022 года, "когда на российском рынке было представлено шесть моделей Lada".

Ранее, глава концерна Максим Соколов заявил, что с 1 марта будут подняты цены на автомобили "АвтоВАЗА".

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