Продажи "Автоваза" в феврале выросли на 4,7%

Автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" бьет все рекорды: количество проданных машина за февраль 2023 года составляет свяше 23 тысяч, что на 4,7% выше показателя февраля 2022 года, "когда на российском рынке было представлено шесть моделей Lada".
Ранее, глава концерна Максим Соколов заявил, что с 1 марта будут подняты цены на автомобили "АвтоВАЗА".
МЭР: Россия и Таджикистан расширили спектр сотрудничества
По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвач, "многие отрасли получили задел для дальнейшего развития"
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.