Автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" намерена повысить цены на 2%, начиная с марта текущего года, что намного меньше прошлогоднего показателя - 15%. Об этом сообщил президент педприятия Максим Соколов.

"Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не на много, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023 года"

Ближайшие планы "АвтоВАЗа" - возобновить производство Lada Vesta NG, выпуск которой начнется в Тольятти, а не как обычно в Ижевске.