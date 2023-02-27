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  • Опубликована сегодня в 19:57

Цены на машины "АвтоВАЗ" с марта поднимутся на 2%

Автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" намерена повысить цены на 2%, начиная с марта текущего года, что намного меньше прошлогоднего показателя - 15%. Об этом сообщил президент педприятия Максим Соколов.

"Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не на много, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023 года"

Ближайшие планы "АвтоВАЗа" - возобновить производство Lada Vesta NG, выпуск которой начнется в Тольятти, а не как обычно в Ижевске.

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