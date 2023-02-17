"АвтоВАЗ" стремится заявить о себе на новых рынках и расширить продажу производимых машин. Президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия-24" сказал, что автомобилестроительная корпорация рассчитывает на начало восстановление экспорта в 2023 году.

"Мы предпринимаем активные действия для того, чтобы заявить о себе на новых рынках: африканском, латиноамериканском, ближне-азиатском.Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам, в том числе и в страны Ближнего Востока"

Ранее, АвтоВАЗ сообщил о начал серийного производста новой Lada Vesta NG в марте 2023 года