"Автотор" планирует наладить выпуск коммерческих автомобилей

"Автотор", калининградский автомобильный завод, планирует наращивать производство, и начнет он с небольших грузовиков и легких коммерческих автомобилей. Об этом тало известно от губернатора Антона Алиханова в опубликованном им видеосообщении.

"В январе запустили линию по производству китайских автомобилей Kaiyi. В перспективе проекты по производству легких коммерческих автомобилей, небольших грузовиков и, в том числе, электромобилей"

Число инвестиций в производственную площадку для сборки электромобилей уже превышает более 2 млрд рублей. Что касается бренда, под которым будет выпускаться коммерческая техника, то глава города этой информацией с жителями пока не поделился.