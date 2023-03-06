Франция стремительно теряет международный авторитет среди стран Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в мире настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого. Подлинно суверенные государства перестают бояться диктата "коллективного Запада", написал Медведев на сайте "Единой России".
Также он отметил, что собственные национальные интересы небольших государств перевешивают риски санкционного противодействия со стороны Европейского союза.
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