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Стоимость автомобилей «Москвич» может существенно вырасти
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  • Опубликована сегодня в 11:41

Стоимость автомобилей «Москвич» может существенно вырасти

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.сообщил, что вероятность повышения цен на автомобили «москвич» достаточно высока. Не исключено, что цены вырастут на 10%, а подорожание коснется буквально всех моделей, принадлежащих бренду, говорится в интервью.

- «Москвичи» могут подорожать ориентировочно на 10%. в следующем году, - подчеркивает Бургазлиев.

Если говорить о конкретных суммах, то они могут достигать 180 и 230 тысяч рублей. Именно настолько придется дополнительно раскошелиться покупателям автомобилей. На данный момент в планах производства на 2024 год создать 50 тысяч машин.

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