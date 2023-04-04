Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 77,951
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 84,6185
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:09

Путин: В результате санкций сильнее всего автомобильная промышленность

По словам Владимира Путина, Российская Федерация столкнулась с крупнейшим падением производства в автомобильной промышленности, вызванным нарушением обязательств бывшими западными партнерами. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками на заводе "Тулажелдормаш".

Путин отметил, что на данный момент главной задачей является увеличение производства востребованных автомобилей в несколько раз, а также обеспечение поддержки автомобильной промышленности с помощью текущих мер.

Мир

Польский премьер Моравецкий: "Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем!"

Теперь альянс состоит из 31 страны

Читать полностью

Боррель сообщил, что ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику

Политик также отметил важность Молдавии и стран на западе Балкан для ЕС в вопросе энергетики

Читать полностью

Общество

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

Читать полностью

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Новости