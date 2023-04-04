По словам Владимира Путина, Российская Федерация столкнулась с крупнейшим падением производства в автомобильной промышленности, вызванным нарушением обязательств бывшими западными партнерами. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками на заводе "Тулажелдормаш".
Путин отметил, что на данный момент главной задачей является увеличение производства востребованных автомобилей в несколько раз, а также обеспечение поддержки автомобильной промышленности с помощью текущих мер.
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