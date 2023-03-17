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  • Опубликована сегодня в 11:43

На маршруте "Владивосток-Москва" будут работать вагоны-автомобилевозы

В начале марта РЖД запустила в составе пассажирских поездов дальнего следования новую программу с вагонами-автомобилевозами. Один такой вагон может перевозить 3-4 автомобиля.

Стоимость перевозки из Владивостока в Москву прежде всего зависит от марки автомобиля и его размеров. Если предложение РЖД окажется востребованным на рынке грузоперевозок, оно будет действовать на постоянной основе.

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