В начале марта РЖД запустила в составе пассажирских поездов дальнего следования новую программу с вагонами-автомобилевозами. Один такой вагон может перевозить 3-4 автомобиля.
Стоимость перевозки из Владивостока в Москву прежде всего зависит от марки автомобиля и его размеров. Если предложение РЖД окажется востребованным на рынке грузоперевозок, оно будет действовать на постоянной основе.
Медведев обвинил США в "борзости"
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Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта
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Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
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