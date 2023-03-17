В начале марта РЖД запустила в составе пассажирских поездов дальнего следования новую программу с вагонами-автомобилевозами. Один такой вагон может перевозить 3-4 автомобиля.

Стоимость перевозки из Владивостока в Москву прежде всего зависит от марки автомобиля и его размеров. Если предложение РЖД окажется востребованным на рынке грузоперевозок, оно будет действовать на постоянной основе.