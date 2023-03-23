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  • Опубликована сегодня в 13:14

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

Отчет премьер-министра Михаила Мишустина в Государственной Думе включал в себя заявление об окончании строительных работ первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток", которая связывает Москву и Казань.

"Уже построены первые 107 километров и на участке от Москвы до Казани автомагистрали М-12 "Восток"

В свою очередь первый замглавы "Автодора" Игорь Коваль сообищл, что госкомпания в текущем году планирует полностью запустить трассу М-12 "Восток". По его словам, продолжение трассы до Екатеринбурга планируется построить в 2024 году.

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