Все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов в Петербурге

В Петербурге на днях на перекрестке Будапештской улицы и Дунайского проспекта водителю автобуса пришлось экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения с автомобилем. В итоге пассажиры в салоне упали. Одной из пострадавших в этом инциденте стала 13-летняя девочка, которая получила серьезные ушибы и сотрясение мозга. Ей потребовалась госпитализация.

Горожане в комментариях сошлись во мнении, что из-за низкой квалификации водителей общественного транспорта количество аварий с участием социальных автобусов в Северной столице резко возросло.

Отдельно стоит отметить, что петербуржцы не раз призывали Смольный обратить внимание на низкую квалификацию водителей, из-за чего все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов. Однако в администрации губернатора Александра Беглова игнорируют жалобы и замечания горожан.

На днях произошло ДТП сразу с участием двух новых "лазурных" автобусов. В локальной прессе написали, что статистика Комтранса о снижении аварий по вине шоферов не соответствует реальному положению дел.