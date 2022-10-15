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Все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов в Петербурге
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  • Опубликована сегодня в 13:56

Все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов в Петербурге

В Петербурге на днях на перекрестке Будапештской улицы и Дунайского проспекта водителю автобуса пришлось экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения с автомобилем. В итоге пассажиры в салоне упали. Одной из пострадавших в этом инциденте стала 13-летняя девочка, которая получила серьезные ушибы и сотрясение мозга. Ей потребовалась госпитализация.

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Все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов в Петербурге. 11053.jpeg

Горожане в комментариях сошлись во мнении, что из-за низкой квалификации водителей общественного транспорта количество аварий с участием социальных автобусов в Северной столице резко возросло.

Все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов в Петербурге. 11054.jpeg
Все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов в Петербурге. 11055.jpeg
Все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов в Петербурге. 11056.jpeg

Отдельно стоит отметить, что петербуржцы не раз призывали Смольный обратить внимание на низкую квалификацию водителей, из-за чего все больше взрослых и детей калечатся в авариях с участием социальных автобусов. Однако в администрации губернатора Александра Беглова игнорируют жалобы и замечания горожан.

На днях произошло ДТП сразу с участием двух новых "лазурных" автобусов. В локальной прессе написали, что статистика Комтранса о снижении аварий по вине шоферов не соответствует реальному положению дел.

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