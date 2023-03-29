Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 76,5939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 82,775
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:59

АвтоВАЗ запустит производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

АвтоВаз планирует начать производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Производство будет запущено совместно с партнерами из дружественных стран. В 2023 году планируется произвести свыше 400 тыс. автомобилей.

Напомним, в феврале текущего года АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Мир

Песков назвал противостояние России и Запада «войной в широком смысле слова»

Необходимо сплотиться вокруг президента

Читать полностью

«Роснефть» увеличит поставки нефти в Индию

Стороны рассматривают возможность взаиморасчета в национальных валютах

Читать полностью

Общество

Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли

В исследовании помогли аэростаты

Читать полностью

Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения

Пижма растет и в России

Читать полностью

Новости