АвтоВаз планирует начать производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Производство будет запущено совместно с партнерами из дружественных стран. В 2023 году планируется произвести свыше 400 тыс. автомобилей.

Напомним, в феврале текущего года АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.