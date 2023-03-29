АвтоВаз планирует начать производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Производство будет запущено совместно с партнерами из дружественных стран. В 2023 году планируется произвести свыше 400 тыс. автомобилей.
Напомним, в феврале текущего года АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.
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