В Министерстве промышленности и торговли России заявили о возобновлении программы льготного автокредитования для некоторых категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Получить автомобиль в кредит на льготных условиях смогут медицинские работники, педагоги, участники СВО и члены их семей.
Первоначальный взнос по кредиту составляет 20% (для ДФО — 25%), взять в кредит можно автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.
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