В Министерстве промышленности и торговли России заявили о возобновлении программы льготного автокредитования для некоторых категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Получить автомобиль в кредит на льготных условиях смогут медицинские работники, педагоги, участники СВО и члены их семей.

Первоначальный взнос по кредиту составляет 20% (для ДФО — 25%), взять в кредит можно автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.