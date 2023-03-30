Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2023 : 76,9781
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2023 : 83,4859
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:15

В Минопромторге объявили о возобновлении программы льготного автокредитования

В Министерстве промышленности и торговли России заявили о возобновлении программы льготного автокредитования для некоторых категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Получить автомобиль в кредит на льготных условиях смогут медицинские работники, педагоги, участники СВО и члены их семей.

Первоначальный взнос по кредиту составляет 20% (для ДФО — 25%), взять в кредит можно автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.

Мир

НОАК и ВС РФ будут регулярно проводить совместные патрулирования

Однако президент России Владимир Путин опроверг мнение Запада о формировании военного союза с Китаем

Читать полностью

В США столкнулись два военных вертолета

Сообщается о погибших

Читать полностью

Общество

Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли

В исследовании помогли аэростаты

Читать полностью

Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения

Пижма растет и в России

Читать полностью

Новости