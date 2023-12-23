Мэр Лондона Садик Хан предложил изменить правила утилизации устаревших автомобилей с целью направить их в помощь Украине. Он обратился с соответствующим запросом в министерство транспорта Великобритании вместе с экс-главой Минобороны Беном Уоллесом, сообщает ТАСС.

В письме, направленном министру Марку Харперу, предложено вводить аналог сертификата об утилизации для британцев, чьи автомобили будут отправлены на Украину. Хан выразил надежду на поддержку инициативы министерством транспорта, что позволит гражданам получать деньги за утилизацию автомобилей и при этом оказывать помощь украинцам.

Эта инициатива получила внимание после того, как мэр Киева Виталий Кличко предложил использовать действующую программу Лондона по выплатам за утилизацию автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам, для отправки их в Украину. Однако ранее Хан заявил, что существующее законодательство Великобритании не позволяет осуществить этот план.

Мэр Лондона ранее вызвал критику со стороны консерваторов и представителей НКО, помогающих Украине, после ответного письма мэру Кличко о невозможности выполнения запроса. Этот скандал вынудил мэрию Лондона начать диалог с консервативным правительством для поиска решения проблемы.

В конце августа мэр Лондона также расширил зону сверхнизких выбросов, охватывающую весь Большой Лондон, взимая с владельцев устаревших автомобилей сбор в размере £12,5 в день. Владельцы могут получить разовую выплату в £2 тыс., если утилизируют свой автомобиль.