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  • Опубликована сегодня в 10:29

АвтоВАЗ объявил о проблемах с поставками комплектующих для Lada

Безостановочный выпуск полнокомплектных Lada с конца мая будет невозможен из-за перебоев с поставками комплектующих. В связи с этим корпоративный отпуск на производстве начнется на два месяца раньше запланированного — с конца мая, а не с конца июля.

"Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО "АвтоВАЗ" о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года", — говорится в сообщении компании.

АвтоВАЗ — это автомобильный производитель в России, основанный в 1966 году. Компания расположена в городе Тольятти на юго-востоке России и является крупнейшим автомобильным производителем в России и одним из крупнейших производителей в СНГ. Она является производителем автомобилей марок Lada, Renault, Nissan и Datsun.

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