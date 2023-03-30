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  • Опубликована сегодня в 2:17

Продажи новых автомобилей в России восстановятся не раньше чем через пять лет

Продажи новых легковых автомобилей в России в ближайшие пять лет не достигнут докризисной отметки 2019 года в 1,63 млн штук, прогнозирует компания аудиторских и консалтинговых услуг "Технологии Доверия".

В прошлом году в России было продано чуть более 626 тысяч новых легковых машин, что на 59% меньше чем в 2021 году. На сегодня есть базовый и оптимистичный сценарии развития событий.

Между тем, согласно отчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей в России в 2021 году увеличились на 13,5% по сравнению с предыдущим годом, составив более 1,7 миллиона единиц. Это было наивысшее значение продаж с 2013 года.

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