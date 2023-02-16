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  • Опубликована сегодня в 8:56

К началу 2023 года из России ушло 46 автомобильных брендов

Авторынок России полностью расчищен для китайских автопроизводителей.

Китайцы научились производить качественные автомобили, которые не уступают Западным брендам, а в ряде случаев и превосходят их своими техническими решениями, к тому же - стоимость китайских автомобилей более по карману россиянам, пишет Telegram-канал Ru Talks.

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