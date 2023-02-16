Авторынок России полностью расчищен для китайских автопроизводителей.
Китайцы научились производить качественные автомобили, которые не уступают Западным брендам, а в ряде случаев и превосходят их своими техническими решениями, к тому же - стоимость китайских автомобилей более по карману россиянам, пишет Telegram-канал Ru Talks.
Силы ПВО Севастополя сбили два украинских беспилотника
Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев в своём Telegram-канале
Литва уведомила Белорусию о прекращении взаимодействия по движению транспорта на границе
Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии, заявив, что такой шаг со стороны Литвы никак не был обоснован
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков