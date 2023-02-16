Авторынок России полностью расчищен для китайских автопроизводителей.

Китайцы научились производить качественные автомобили, которые не уступают Западным брендам, а в ряде случаев и превосходят их своими техническими решениями, к тому же - стоимость китайских автомобилей более по карману россиянам, пишет Telegram-канал Ru Talks.