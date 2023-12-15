Возражения Австрии, которые блокировали принятие 12-го пакета санкцию против России, сняты. Такую информацию сообщило издание Politico, обозначив источником информации анонимных дипломатов.
До этого в СМИ уже сообщалось, что проблемой стал блок от Австрии, связанный с исключением Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины. В ответ правительство обещало поддержать ЕС в формировании нового санкционного пакета против РФ.
Теперь причиной таких действий Вена называет необходимость проведения «внутренних проверок». На данный момент Австрия отказалась от требований и согласилась с 12-м пакетом.
Словакия считает, что Россия единственная в мире способна бросить Западу вызов
С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Венгрия не сдается с блокировкой финансовой помощи Украине
На данный момент заблокирована сумма на 50 миллиардов евро.
Минсельхоз плотно занялся работой над стабилизацией стоимости яиц
На данный момент ведомство утвердило три вида мер, которые будут приняты в ближайшее время.
Российские проекты взлетают: переворот в предпочтениях аудитории онлайн-кинотеатров
Российские фильмы и сериалы стали настоящими хитами среди аудитории онлайн-кинотеатров, обретая популярность и активное обсуждение в социальных сетях.