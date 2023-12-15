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Австрия отозвала требования, мешающие принять новый санкционный пакет против России
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  • Опубликована сегодня в 7:10

Австрия отозвала требования, мешающие принять новый санкционный пакет против России

Возражения Австрии, которые блокировали принятие 12-го пакета санкцию против России, сняты. Такую информацию сообщило издание Politico, обозначив источником информации анонимных дипломатов.

До этого в СМИ уже сообщалось, что проблемой стал блок от Австрии, связанный с исключением Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины. В ответ правительство обещало поддержать ЕС в формировании нового санкционного пакета против РФ.

Теперь причиной таких действий Вена называет необходимость проведения «внутренних проверок». На данный момент Австрия отказалась от требований и согласилась с 12-м пакетом.

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