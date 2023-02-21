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  • Опубликована сегодня в 18:25

МИД Австрии: заявление России о приостановке действия ДСНВ вызывает большое сожаление

Решение президента РФ Владимира Путина приостановить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не вызвало восторга у других стран. Главу государства получил множество просьб отказатья от этих слов. Так, министерство иностранных дел Австрии настоятельно просит Россию вернуться к соблюдению ранее заданных условий. Данная информация стала известна из официальной страницы ведомства в Twitter.

"Это последний оставшийся двусторонний договор о контроле над вооружениями между США и Россией, он имеет огромное значение. Мы призываем Россию отказаться от решения [приостановить действие договора]"

Напомним, что во время внепланового заседания Федерального собрания президент Владимир Путин заявил о временном складывании полномочий в Московском договоре.

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