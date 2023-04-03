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  • Опубликована сегодня в 8:53

В российской ОС Аврора нашли юридические риски

Новые юридические споры, связанные с разработкой российской национальной мобильной операционной системы (ОС), возникли из-за использования Android.

Как утверждают в "Ростелекоме", который разрабатывает свой проект ОС "Аврора", жесткие лицензионные условия Google могут привести к ряду рисков. Однако на рынке отмечается, что почти нет приложений, разработанных для "Авроры", и у проектов нет системной платформы, что делает их использование труднодоступным.

"Аврора" — это российская операционная система, разработанная на базе Linux и созданная с целью замены операционной системы Windows на компьютерах государственных учреждений России.

Основной задачей разработчиков операционной системы Аврора было создание безопасной и надежной системы, которая не будет зависеть от зарубежных производителей программного обеспечения. Также Аврора должна была иметь широкие возможности адаптации и настройки для различных сфер деятельности, таких как бизнес, медицина, наука и образование.

Однако, на данный момент Аврора не получила широкого распространения и используется преимущественно в государственных учреждениях России.

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