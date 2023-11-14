Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа, доказывает новое исследование

Проведенное недавно исследование подтвердило, что употребление авокадо в пищу не только улучшает контроль уровня сахара в крови, но и существенно снижает риск развития диабета 2 типа, сообщает МедикФорум.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что влияние пищи на наше здоровье может быть значительным. Ученые проанализировали данные 6224 человек, придавая особое внимание количеству употребляемого авокадо, а также уровню сахара и инсулина в крови. Используя компьютерную модель REVEAL, которая оценивает метаболиты авокадо в крови, ученые пришли к выводу, что употребление авокадо может оказать положительное воздействие на баланс сахара в крови, особенно у определенной группы людей.
Эти результаты соответствуют предыдущим исследованиям, подтверждая, что авокадо действительно способствует снижению риска развития диабета 2 типа. Врач-нутрициолог Игорь Строков комментирует исследование, отмечая, что
"здоровое питание и физическая активность остаются ключевыми изменениями образа жизни для предотвращения диабета 2 типа. Поэтому важно выявлять продукты, которые можно легко интегрировать в рацион, будучи популярными и легкими в использовании".
В ходе исследования использовались данные большой группы взрослых, и участники классифицировались на потребителей и непотребителей авокадо на основе их пищевых привычек за два типичных дня. Участников просили вспомнить все употребленные продукты в течение предыдущих 24 часов, включая приготовление этих блюд, с учетом рекомендаций дипломированного диетолога.
Анализ связи между употреблением авокадо и развитием диабета 2 типа в течение шести лет выявил, что употребление авокадо связано с 20% снижением риска развития этого заболевания. Врач Строков добавляет, что, помимо регулирования уровня сахара в крови, авокадо может также способствовать потере веса и снижению уровня холестерина, благодаря содержанию полезных мононенасыщенных жирных кислот.
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