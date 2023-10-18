Врач Богатырев: людям с болезнями почек не стоит увлекаться кофе и авокадо

Неправильное питание может существенно повлиять на здоровье почек, и важно знать о продуктах, которые могут быть вредны для почек. Уролог-андролог Артур Богатырев из Центра репродуктивного здоровья "SM-Clinic" выделил некоторые продукты, которых следует избегать людям с проблемами почек:

Продукты с высоким содержанием оксалатов : к ним относятся шпинат, орехи, чипсы, картофель фри, щавель, свекла, отруби и шоколад. Оксалаты могут способствовать образованию камней в почках.

: к ним относятся шпинат, орехи, чипсы, картофель фри, щавель, свекла, отруби и шоколад. Оксалаты могут способствовать образованию камней в почках. Продукты с высоким содержанием калия : Хотя калий необходим для поддержания электролитного баланса и регуляции жидкости в организме, чрезмерное потребление калия может привести к гиперкалиемии. Такие продукты, как авокадо, которые богаты калием, следует употреблять в умеренных количествах.

: Хотя калий необходим для поддержания электролитного баланса и регуляции жидкости в организме, чрезмерное потребление калия может привести к гиперкалиемии. Такие продукты, как авокадо, которые богаты калием, следует употреблять в умеренных количествах. Напитки с алкалоидами : Кофе, крепкий чай и кола содержат большое количество алкалоидов, и частое употребление может увеличить риск образования камней в почках. Желательно ограничить потребление кофе не более чем двумя чашками в день.

: Кофе, крепкий чай и кола содержат большое количество алкалоидов, и частое употребление может увеличить риск образования камней в почках. Желательно ограничить потребление кофе не более чем двумя чашками в день. Чрезмерное потребление молочных продуктов : Хотя молочные продукты являются хорошими источниками кальция, их чрезмерное потребление может привести к высокой концентрации кальция в моче, увеличивая риск развития мочекаменной болезни (камней в почках).

: Хотя молочные продукты являются хорошими источниками кальция, их чрезмерное потребление может привести к высокой концентрации кальция в моче, увеличивая риск развития мочекаменной болезни (камней в почках). Сливочное масло и насыщенные жиры : Высокое потребление сливочного масла, которое содержит холестерин и насыщенные жиры, может увеличить риск проблем с сердцем, которые могут негативно повлиять на функцию почек.

: Высокое потребление сливочного масла, которое содержит холестерин и насыщенные жиры, может увеличить риск проблем с сердцем, которые могут негативно повлиять на функцию почек. Чрезмерное потребление соли : Большое количество соли может привести к накоплению натрия в организме, потенциально нарушая гидролитический баланс организма.

: Большое количество соли может привести к накоплению натрия в организме, потенциально нарушая гидролитический баланс организма. Мясо и печень: Эти продукты содержат пурины, которые могут стимулировать выработку мочевой кислоты. Избыток мочевой кислоты может создать дополнительную нагрузку на почки и привести к образованию камней в почках и проблемам с суставами, таким как артрит.

Сбалансированный и осознанный выбор рациона питания необходим для поддержания хорошего здоровья почек, особенно для людей с проблемами почек. Рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом для получения индивидуальных рекомендаций.