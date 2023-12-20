На прошлой неделе президент России Владимир Путин высказался о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества с Китаем на ежегодной пресс-конференции, объединенной с прямой линией.
Сразу после этого стало известно, что китайская авиация поднялась в воздух и направилась к границе с Россией, что вызвало внимание в СМИ. Президент подчеркнул, что товарооборот между странами превысил 200 миллиардов долларов, достигнув данного уровня опережением графика.
В материале отмечается также важность визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и взаимные посещения российских и китайских летательных аппаратов. Авторы подчеркивают, что эти действия служат символом готовности к серьезному сотрудничеству, демонстрируя, что дружественные отношения обеих стран превосходят формальные заявления.
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