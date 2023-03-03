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  • Опубликована сегодня в 13:43

Между Усть-Кутом и Иркутском возобновили авиасообщение

Северный и региональный центры Иркутской области восстановили авиасообщение. Ранее прерванный из-за непогоды контакт между Усть-Кутом и Иркутском теперь работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее из-за обилия снежных осадков в небольшом городе региона перекрыли воздушны пути, вследствие чего со 2 на 3 марта перенесли два авиарейса - из Иркутска в Усть-Кут и обратно.

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