Северный и региональный центры Иркутской области восстановили авиасообщение. Ранее прерванный из-за непогоды контакт между Усть-Кутом и Иркутском теперь работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее из-за обилия снежных осадков в небольшом городе региона перекрыли воздушны пути, вследствие чего со 2 на 3 марта перенесли два авиарейса - из Иркутска в Усть-Кут и обратно.