Американский и китайский авианосцы обозначились в Тайваньском проливе

Американский авианосец USS Nimitz находится в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" примерно в 740 километрах к востоку от Тайваня, что создает напряженную обстановку вокруг остова. Об этом заявили в Минобороны Тайваня.

Ранее, китайские власти сообщили о начале патрулирования в Тайваньском проливе после встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь с спикером палаты представителей США.

При этом в США отметили, что поездка Цай Инвэнь имеет неофициальный характер и является транзитом после визита в Гватемалу и Белиз.