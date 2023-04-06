Американский и китайский авианосцы обозначились в Тайваньском проливе

Американский авианосец USS Nimitz находится в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" примерно в 740 километрах к востоку от Тайваня, что создает напряженную обстановку вокруг остова. Об этом заявили в Минобороны Тайваня.
Ранее, китайские власти сообщили о начале патрулирования в Тайваньском проливе после встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь с спикером палаты представителей США.
При этом в США отметили, что поездка Цай Инвэнь имеет неофициальный характер и является транзитом после визита в Гватемалу и Белиз.
В Венесуэле задержано до 51 человека по подозрению в коррупции
Все они связаны с коррупционными схемами
Саудовская Аравия и Иран намерены восстановить дипотношения
Главы МИД государств договорились о начале подготовки к открытию дипломатической миссии
Дни российского кино открылись в Азербайджане
Озвучена программа фестиваля, которая состоит из кинолент 2022 года выпуска
Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"
Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO