Берлин возложил на Москву ответственность за кибератаку на политическую партию Шольца, произошедшую в 2023 году. Министерство иностранных дел Германии назвало это неприемлемым и заявило о предстоящих последствиях, посланник отозван из России.

В свою очередь, Москва отрицает обвинения в причастности к вышеупомянутой кибератаке.



Посол Германии в России Александр граф Ламбсдорфф направлен в Берлин для проведения консультаций. Причиной этого является убеждение Германии в причастности России к кибератакам на ресурсы Социал-демократической партии (СДПГ), сообщили в германском ведомстве.



ТАСС заявляет, что представитель германского министерства уточнил: "Он останется в Берлине на неделю, после чего вернется в Москву". Журналисты РБК обратились за комментариями в посольство Германии и в министерство иностранных дел.



Атака хакеров на учетные записи членов СДПГ произошла 1,5 года назад, в январе 2023 года. Согласно информации Bild, проведенное расследование установило, что за ней стоит группировка APT28, связанная с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России. К СДПГ принадлежит немецкий канцлер Олаф Шольц.



В начале мая российского доверенного лица посольства России вызвали в министерство иностранных дел Германии. Представитель ведомства заявил: "Этот инцидент подчеркнул, что угроза безопасности и миру в Европе со стороны России является реальной и серьезной", — процитировал Бюхнер. Глава германского МИДа Анналена Бербок назвала информацию о причастности России недопустимой и обещала последствия.



В ответ на обвинения в причастности к атакам властей России, Москва настаивает на отсутствии доказательств таких связей и считает предоставленные данные попытками провокации.



Ламбсдорфф стал посолом в России в августе 2023 года. Предыдущими занимаемыми должностями были депутат Европарламента и Бундестага, заместитель председателя Европарламента, и руководитель отдела по России в германском МИДе.

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