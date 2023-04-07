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  • Опубликована сегодня в 7:28

Российская авиация уничтожила подразделение морпехов ВСУ в Херсонской области

Оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, потери противника составили 50 человек. Об этом заявил пресс-офицер группировки "Днепр" ВС РФ Андрей Рулев.

Оперативно-тактическая авиация России включает в себя различные типы военных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Самолеты ОТА могут выполнять различные задачи, такие как бомбардировка наземных целей, поддержка наземных войск в бою, разведка и наведение ударов на вражеские цели, а также борьба с воздушными целями.

Среди основных типов самолетов ОТА РФ можно выделить такие модели, как Су-27, Су-30, Су-34, МиГ-29, МиГ-31 и Ту-22М3.

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