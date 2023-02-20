Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российским боевым самолетам на фоне спецоперации. Об этом представитель российской делегации на международной выставке вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби.

"Российская авиационная техника хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Готовы к взаимодействию с нашими партнерами в области поставок указанной техники, в том числе со странами региона", — отметили представители отечественного ВПК, передает РИА "Новости".

Кроме того, источник подчеркнул, что по результатам премьерного показа прототипа легкого тактического самолета Checkmate ряд заказчиков начали проявлять повышенный интерес к самолету.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Ключевые особенности машины — малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".