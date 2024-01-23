21 января в горах Афганистана разбился самолет Falcon-10 с российскими пассажирами на борту. Самолет вылетел из Паттайи, дозаправился в Индии в аэропорту Гая и должен был направиться в Таджикистан через Пакистан, но так и не появился в воздушном пространстве последнего. Одна из ведущих теорий предполагает в качестве возможной причины отказ двигателя, учитывая, что самолеты Falcon-10 оснащены двумя двигателями.



Расследование катастрофы продолжается, причем дискуссии ведутся не только среди широкой общественности, но и в авиационном сообществе с участием пилотов, авиаконструкторов и авиадиспетчеров.



Генерал-майор ВВС России в отставке Владимир Попов поделился с aif.ru своими соображениями, предположив возможные причины неисправности. По его мнению, если в полете отказали оба двигателя, а пилоты до этого общались с афганской системой управления воздушным движением или связывались с Таджикистаном, то это свидетельствует о просчете с их стороны. Попов отметил, что отказ двух двигателей может быть вызван либо загрязненным топливом, либо его истощением. Другая возможность, которую он назвал, - неправильное количество топлива из-за сложной системы метрики, в которой данные о топливе соотносятся с информацией о предыдущих дозаправках.



Авиационный эксперт Роман Гусаров для издания "Новые известия" указал на то, что одновременный отказ обоих двигателей во время полета крайне необычен. Он склоняется к тому, что вероятной причиной стала нехватка топлива, возможно, усугубленная встречным ветром. Гусаров не исключил неисправности в топливной системе, которые привели к остановке двигателей из-за нехватки топлива.

Случаи отказа двух двигателей из-за исчерпания топлива редки, но все же имели место. Один из примечательных случаев - рейс 236 авиакомпании Air Transat в 2001 году, когда у самолета Airbus A330 почти закончилось топливо из-за утечки. Опытный экипаж успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Лажеш в Португалии. Другой инцидент произошел в 1983 году с рейсом 143 авиакомпании Canadian Airlines - Boeing 767, у которого закончилось топливо из-за ошибки при пересчете из метрической системы в имперскую. Экипаж умело приземлился на поле для гольфа. Эти инциденты подчеркивают исключительную важность тщательного планирования расхода топлива, профессионализма экипажа и соблюдения процедур в аварийных ситуациях в авиации.

Сообщалось, что экипаж Falcon 10 выжил благодаря тому, что перед падением поднял нос самолета. По мнению авиационных экспертов, этот маневр направил удар в середину фюзеляжа и пассажирского салона, предотвратив столкновение с землей носом вперед.



Пока расследование продолжается, остается неясным, кто займется расследованием инцидента - Росавиация или Международный авиационный комитет (МАК). Однако тщательное расследование необходимо для того, чтобы установить истину, лежащую в основе этого трагического авиационного происшествия