Зарубежное издание The Guardian поделилось мнением, что украинская армия в любом случае будет вынуждена сдать Авдеевку. Также ВСУ сильно опасаются многочисленных потерь в этой зоне боевых действий.

Украинский военнослужащий, который захотел остаться анонимом, заявил, что Авдеевка, скорее всего, будет потеряна ВСУ. Если бойцы все-таки останутся удерживать город, то армия потеряет десятки тысяч жизней солдат.

Кроме того, западное издание подчеркнуло, что украинские военные обвиняют сейчас нового главнокомандующего армией Александра Сырского. По их мнению, он виноват в больших потерях среди ВС Украины в Артемовске.

Украинское командование при отступлении из Авдеевки может оправдать принятое решение военной целесообразностью.