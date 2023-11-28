Силовые структуры России окружили город Авдеевка на востоке Украины. В результате наступательных действий российской армии, направленных из Донецкого региона и промышленной зоны, которую недавно удалось вернуть под контроль.
"Город Авдеевка был окружён российскими войсками на востоке Украины "со всех сторон", — сообщили авторы статьи The Independent.
Авдеевка представляет собой стратегически важный пункт, где украинские вооруженные силы имеют возможность сконцентрировать значительное количество воинских подразделений. Потеря этого города означает утрату такой важной стратегической позиции.
ААНИИ сообщает, что крупнейший в мире айсберг, А23а может в ближайшее время разрушиться в море Скоша
По информации Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, айсберг в течение следующего месяца попадет в море Скоша, где столкнется с воздействием ветра, волн и теплых океанических вод, что приведет к его разрушению.
Крупнейший айсберг на Земле вынесло в открытые воды Южного океана
Крупнейший в мире айсберг A23а в результате дрейфа выбросило в открытые воды Южного океана во вторник.
Ученые выяснили, что редкая мутация гена может оказать помощь в борьбе с ожирением
Эта мутация гена ZFHX3, которая встречается всего лишь у 4% населения, регулирует массу тела и оказывает влияние на участок мозга гипоталамус, ответственного за аппетит, голод и жажду.
Стало известно, что приобретали россияне в ходе ноябрьских распродаж
В дни акций с максимальными скидками спрос россиян на различные товары увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 12% — предыдущего.