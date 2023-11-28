Силовые структуры России окружили город Авдеевка на востоке Украины. В результате наступательных действий российской армии, направленных из Донецкого региона и промышленной зоны, которую недавно удалось вернуть под контроль.

"Город Авдеевка был окружён российскими войсками на востоке Украины "со всех сторон", — сообщили авторы статьи The Independent.

Авдеевка представляет собой стратегически важный пункт, где украинские вооруженные силы имеют возможность сконцентрировать значительное количество воинских подразделений. Потеря этого города означает утрату такой важной стратегической позиции.