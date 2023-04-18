"Могу только в Киев приехать": Пригожин об ответных шагах после поездки Зеленского в Авдеевку

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметил храбрость президента Украины Владимира Зеленского после его визита в Авдеевку, где тот наградил бойцов ВСУ.

"Что касается приезда Владимира Александровича в Авдеевку, в ответ могу только в Киев приехать", — с иронией заявил предприниматель.

Он пожаловался, что никак не может встретиться с Зеленским в Бахмуте.

"Пускай перебрасывает к нам на Бахмут, еще раз наградит посмертно, а так — уважуха, яйца железные", — заключил бизнесмен.

Ранее Евгений Пригожин предложил в шутку главе украинского государства встретиться в воздушном бою и в случае, если тот победит, отдать ему Бахмут.