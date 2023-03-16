ВС РФ развивают наступление на Авдеевку

ВС РФ продолжают планомерно наступать на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В направлении Авдеевки продолжаются наступательные действия со стороны Красногоровки. Наши подразделения продвигаются со всех сторон. При этом стоит понимать, что противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно. Даже с учетом погодных условий", - отметил Пушилин, передает РИА "Новости".

Также он подчеркнул, что у противника остается еще порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем российских сил.