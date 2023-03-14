По причине повреждения магистрального газопровода ковшом экскаватора более 200 частных домов остались без газа. Об этом стало известно из Telegram-канала главы Малоярославецкой райадминистрации Вячеслава Парфенова.
"Поврежден газопровод высокого давления ковшом экскаватора при проведении ремонтных работ вблизи СНТ "Приозерье". Без газа осталось примерно 200 домов в СНТ "Приозерье" и деревне Подполково"
На данный момент проводятся подготовительные земельные работы, сформирована бригада, которая отправится на место для ликвидации аварии.
Небензя: активная русофобия мешает нормализировать отношения с Украиной
Москва хочет видеть соблюдение со стороны украинских соседей "элементарных прав и свобод"
США поддержат решения третьих стран поставить истребители ВСУ
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.