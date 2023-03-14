По причине повреждения магистрального газопровода ковшом экскаватора более 200 частных домов остались без газа. Об этом стало известно из Telegram-канала главы Малоярославецкой райадминистрации Вячеслава Парфенова.

"Поврежден газопровод высокого давления ковшом экскаватора при проведении ремонтных работ вблизи СНТ "Приозерье". Без газа осталось примерно 200 домов в СНТ "Приозерье" и деревне Подполково"

На данный момент проводятся подготовительные земельные работы, сформирована бригада, которая отправится на место для ликвидации аварии.