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  • Опубликована сегодня в 22:58

Около 200 частных домов в Калужской области остались без газа

По причине повреждения магистрального газопровода ковшом экскаватора более 200 частных домов остались без газа. Об этом стало известно из Telegram-канала главы Малоярославецкой райадминистрации Вячеслава Парфенова.

"Поврежден газопровод высокого давления ковшом экскаватора при проведении ремонтных работ вблизи СНТ "Приозерье". Без газа осталось примерно 200 домов в СНТ "Приозерье" и деревне Подполково"

На данный момент проводятся подготовительные земельные работы, сформирована бригада, которая отправится на место для ликвидации аварии.

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