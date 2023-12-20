В дилерском боксе в Москве обнаружена новая Lada Aura, представляющая собой VIP-версию Vesta NG с увеличенной колёсной базой. Фотографии автомобиля, ожидаемого к выходу в следующем году, опубликованы "Лада Веста Клуб". Отличительной чертой новинки является увеличенный проём задней двери из-за увеличенной колёсной базы на 150 мм.
Салон Lada Aura запечатлён на фото с использованием светлых кожзаменителей. Максимальная комплектация подтверждается элементами управления и планшетом на центральной консоли. Особенностью является селектор трансмиссии, указывающий на применение нового мотора 1.8 Evo с мощностью 122 л. с. и вариатором, представленных в середине декабря. Автомобиль оснащен импортной автоматической трансмиссией, сообщает Российская Газета.
Серийное производство Lada Aura запланировано на вторую половину 2024 года. Несмотря на это, автомобиль уже представлен у дилера для ознакомления и получения опыта обслуживания. Разработка "Ауры" направлена на импортозамещение в государственных структурах, однако модель будет доступна и для частных лиц.
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