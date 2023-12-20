Названы самые беспроблемные автомобили в России за 2023 год

Эксперты "Автотеки", проведя анализ среднего количества ремонтов к нормированному пробегу, выделили 10 наиболее надежных автомобилей в России за 2023 год. Рейтинг включает машины стоимостью свыше 750 000 рублей и не старше 10 лет.

В тройку лидеров вошли Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord, подчеркивая превосходство японских производителей. Всего 70% машин в списке принадлежат японскому автопрому. Европейские представители включают Renault Megane и Volkswagen Jetta.

Отчеты "Автотеки" предоставляют информацию о ремонтах и пробеге, облегчая выбор автомобиля и позволяя анализировать его ликвидность. Константин Болдырев из "Автотеки" подчеркивает, что эти данные помогают определить скорость продажи конкретной модели и обосновать инвестиции в покупку автомобиля, сообщает Российская Газета.