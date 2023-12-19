В ноябре 2023 года в России было реализовано 310 электрокроссоверов Voyah FREE, что составляет 11% от общего объема сегмента премиум. Этот китайский автомобиль признан самым популярным в данном сегменте на российском рынке. Общие продажи китайских электрокроссоверов Voyah в России с начала 2023 года составили 2187 единиц, утверждая свою лидирующую позицию в премиальном сегменте, сообщает За Рулем.
"Моторинвест", российская компания, ответственная за продажи автомобилей марки Voyah в стране, предлагает три модели: кроссовер FREE, минивэн DREAM и инновационный бизнес-седан PASSION. Цены на эти модели колеблются от 7,39 млн до 16,99 млн рублей. Voyah FREE выделяется как наиболее популярная, с продажами 310 единиц в ноябре, что означает прирост в 24% за месяц. Доля электрокаров Voyah на рынке премиум-автомобилей в России с начала года составила 11%.
В США мать помогла дочке выйти из комы удивительным способом
В удивительной истории, рассказанной журналом People, 41-летняя Дженнифер Флюэллен из штата Мичиган преодолела пятилетнюю кому благодаря уникальному методу ее матери, Пегги Минс. После аварии в сентябре 2017 года, Дженнифер лежала без сознания, но несмотря на это, ее мать регулярно навещала ее, не теряя надежды.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Российские ученые разработали теорию, которая позволит усилить связи в квантовом компьютере
Российские физики разработали теорию для усиления связей в квантовых компьютерах. Модель описывает передачу энергии между квантовыми системами, что может улучшить связи между кубитами и работу квантовых сенсоров.
Врач предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом
Врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом. Она подчеркнула важность выбора правильной одежды в соответствии с погодой, укрепления иммунитета витаминами и соблюдения гигиенических правил.