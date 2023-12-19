В ноябре 2023 года в России было реализовано 310 электрокроссоверов Voyah FREE, что составляет 11% от общего объема сегмента премиум. Этот китайский автомобиль признан самым популярным в данном сегменте на российском рынке. Общие продажи китайских электрокроссоверов Voyah в России с начала 2023 года составили 2187 единиц, утверждая свою лидирующую позицию в премиальном сегменте, сообщает За Рулем.

"Моторинвест", российская компания, ответственная за продажи автомобилей марки Voyah в стране, предлагает три модели: кроссовер FREE, минивэн DREAM и инновационный бизнес-седан PASSION. Цены на эти модели колеблются от 7,39 млн до 16,99 млн рублей. Voyah FREE выделяется как наиболее популярная, с продажами 310 единиц в ноябре, что означает прирост в 24% за месяц. Доля электрокаров Voyah на рынке премиум-автомобилей в России с начала года составила 11%.