"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей

Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).
В глазах россиян, надежная машина прослужит не менее 10 лет. Российские и китайские автомобили, по их мнению, начинают "сыпаться" в возрасте 3,5 и 3,3 лет соответственно. Основные опасения связаны с кузовной частью этих машин (58,1% и 63,5%). Постпродажное обслуживание также важно; большинство российских автомобилистов уверены, что стандарты обслуживания сохранятся при доминировании китайских брендов (58,4%), хотя 46,8% считают, что стоимость обслуживания не увеличится, а треть ожидает увеличения стоимости. 14,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, сообщает Российская Газета.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Ученые назвали количество сахара, которое можно добавлять в кофе или чай без вреда для здоровья
Исследование Лейденского университета продолжавшееся 32 года и включавшее более трех тысяч участников, опровергло предположение о потенциально вредном воздействии сахара в чае или кофе на здоровье человека.
Ученые создали прибор для ускорения роста семян
Прибор для ускорения роста семян, разработанный молодыми учеными университета "Сириус", облучает растительные ткани разными спектрами света. Компактная конструкция с восьмью спектрами света и настраиваемым временем облучения от 1 секунды до 36 часов позволяет изучать влияние световых спектров на развитие растений и ускорять прорастание семян.