"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей

Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).

В глазах россиян, надежная машина прослужит не менее 10 лет. Российские и китайские автомобили, по их мнению, начинают "сыпаться" в возрасте 3,5 и 3,3 лет соответственно. Основные опасения связаны с кузовной частью этих машин (58,1% и 63,5%). Постпродажное обслуживание также важно; большинство российских автомобилистов уверены, что стандарты обслуживания сохранятся при доминировании китайских брендов (58,4%), хотя 46,8% считают, что стоимость обслуживания не увеличится, а треть ожидает увеличения стоимости. 14,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, сообщает Российская Газета.