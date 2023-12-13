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Hyundai и Kia представили инновационную технологию шин
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  • Опубликована сегодня в 15:42

Hyundai и Kia представили инновационную технологию шин

Hyundai и Kia представили инновационную технологию шин с интегрированными цепями противоскольжения. В этой системе используются модули из сплава с памятью формы, расположенные внутри колеса и шины, которые активируются электрическим сигналом, действуя как "цепи от снега".

Технология автоматически включает цепи по нажатию кнопки, что упрощает использование по сравнению с традиционными цепями. Разработчики надеются на внедрение этой инновации в автомобилях Hyundai и Kia, выделяя ее как шаг бренда в превращении передовых технологий в практичные решения для потребителей. Технология уже запатентована в Южной Корее и США, и планируется рассмотрение возможности массового производства после дополнительных технологических разработок и тестирования, сообщает Центральная Служба Новостей.

Мир

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Общество

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Новости