Эксперт Кондрашов объяснил, почему Hyundai и Kia часто становятся объектами угона в России

Эксперт по защите автомобилей от угона, Андрей Кондрашов, объяснил, почему Hyundai и Kia часто становятся объектами угона в России. Он отметил, что высокий спрос на эти марки на вторичном рынке является основной причиной.
Чаще всего угон происходит по схеме тотального уничтожения автомобиля, после чего его документы и остатки кузова выкупаются на рынке. Этот процесс, известный как отбеливание автомобиля, позволяет легализовать угнанное транспортное средство. Кроме того, если машины этих марок не оборудованы эффективной сигнализацией, угон может занять всего минуту. Эксперты также отметили, что автомобили Hyundai и Kia, привлекая внимание сотрудников ГИБДД, обладают рядом характерных особенностей, которые делают их более уязвимыми для угонов, сообщает Вечерняя Москва.
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