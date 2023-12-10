Цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса в России выросли на 25% за 2023 год

Новые модели Mercedes, BMW и Audi не поступают в продажу, а уже завезённые до 2022 года автомобили распродаются по высоким ценам. Представители розничной торговли сообщают о кризисе на рынке немецких автомобилей из-за отсутствия активных продаж как в Германии, так и за рубежом.

Немецкие компании прекратили производство в России и распродали активы, при этом Россия ранее являлась одним из крупнейших потребителей автомобилей из Германии. В результате года цены на некоторые модели, такие как Mercedes-Benz C-класс 180, Maybach S 680 и BMW X7, выросли на значительные значения, что ставит перед автодилерами задачу реализации "сладких остатков", сообщает Life.Ru.