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В Россию за 11 месяцев 2023 года поступило почти 1 млн легковых автомобилей
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  • Опубликована сегодня в 22:58

В Россию за 11 месяцев 2023 года поступило почти 1 млн легковых автомобилей

В Россию за 11 месяцев 2023 года поступило почти 1 млн легковых автомобилей. Из этой цифры 63% приходится на новые машины, что составляет 628,6 тыс. единиц — в 3,9 раза больше, чем за тот же период предыдущего года.

Импорт новых автомобилей, особенно из Китая, ожидаемо сохранил высокие показатели, в то время как объем ввоза подержанных автомобилей сократился, что связано, вероятно, с новой ставкой утильсбора и изменениями в правилах ввоза.

Спад в импорте подержанных автомобилей, который начался с августа, возможно, будет продолжаться, сообщает Автостат.

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