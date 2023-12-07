Эксперт выделил автомобили с самыми надежными двигателями

Модели автомобилей с шестицилиндровыми двигателями от Toyota, BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen признаются экспертом Максимом Рязановым как обладающие наибольшей надежностью.

Он отмечает, что современные двигатели обычно имеют долгий срок службы, и надежность зависит от условий эксплуатации, регулярного обслуживания, а также качества комплектующих и расходных материалов. Рязанов также подчеркивает важность конструкции двигателя, отмечая, что бензиновые моторы в некоторых случаях более долговечны, чем дизельные, сообщает Газета.Ру.